Автокресло безопаснее, чем материнские руки: в Волгоградской области стартует проект «Детство без опасности»

Статистика аварий, в которых страдают и погибают дети, тревожная: с начала 2020 года в нее попали 45 юных пассажиров, 16 пешеходов, 6 велосипедистов и 3 мотоциклиста. Очевидно, что в большинстве случаев виноваты мы, взрослые, игнорирующие автокресла как главное средство безопасности во время поездки.

Из года в год волгоградские полицейские проводят рейды, рассказывают родителям о том, что даже самые любящие материнские руки не уберегут ребенка от травм. Да и штрафы за отсутствие удерживающих устройств приличные. А в рамках нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Безопасность дорожного движения» стартовал всероссийский проект «Детство без опасности». Он охватит сотню городов, в том числе Волгоград и область.

Например, сотрудники Перинатального центра №2 расскажут молодым родителям о том, как правильно перевозить малыша.

- Медицинские сотрудники перинатального центра будут проводить с будущими родителями тренинги по теме установки и использования автокресел, соблюдения «детского режима» на дороге, а также обучать правилам перехода проезжей части дороги с коляской, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.