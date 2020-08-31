В Камышине пропал 15-летний подросток

Фото «Камышинский» отдел МВД РФ.

Помогите, пропал подросток! За помощью к волгоградцам обратились сегодня, 31 августа, сотрудники межмуниципального отдела МВД «Камышинский». Они разыскивают 15-летнего Сергей Эрнста.

Мальчишка живет в городе Камышин Волгоградской области. Учится в местной школе №17. 28 августа в 9 часов утра он ушел из дома гулять и пропал. Домой он больше не вернулся.

В камышинской полиции говорят, что подросток уже неоднократно уходил из дома. Но в этот раз его нет уже четвертые сутки.

Приметы разыскиваемого: на вид 13-15 лет, рост 168-170сантиметров, среднего телосложения, каштановые волосы, карие глаза.

В день пропажи был одет: в темно-синюю футболку с вкраплениями оранжевого цвета, шорты светло-зеленые с рисунком, на голове – зеленая бейсболка с желтым козырьком, с собой была еще серая олимпийка с капюшоном.

- Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в «Камышинский» отдел МВД РФ, расположенный на улице Линейная,2 или позвонить по телефонам: 8999-744-02-43, 2-09-00 или 4-75-25.