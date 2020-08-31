В Волжском власти предложили инвалиду «вставать» с коляски и собирать пандус

Инвалид назвал идею чиновников - "неуместной шуткой". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодой мужчина из Волжского, который является инвалидом-колясочником первой группы, обил все пороги чиновников с требованием сделать в подъезде дома, где он проживает, пандусы. Без них он не может выйти из дома. Его долго игнорировали, а последнее их предложение парень и вовсе назвал «неуместной шуткой». Чиновники предложили ему складные пандусы.

«То, что мне предложили – не реально. Чтобы вытащить складные пандусы из квартиры, мне надо встать с коляски, разложить их на лестнице, съехать по ним, собрать, а по возвращении проделать всю эту процедуру в обратном порядке», - цитирует молодого человека уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков, к которому волжанин пришел за помощью, как в последнюю инстанцию.

Уполномоченный организовал совместную с прокуратурой проверку по данному факту, и убедились, что власти не предпринимали никаких мер, чтобы облегчить жизнь инвалида. А ведь он имеет законное право требовать пандусы в доме.

- После нашего обращения администрация Волжского запланировала обследование подъезда в доме №27 по улице Мира, где проживает «колясочник». И обещали, что оборудуют приспособления с учетом потребностей инвалида, - сообщает Уполномоченный по правам человека в регионе. – Мы со своей стороны будем держать ситуацию на контроле до полного ее разрешения.