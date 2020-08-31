На севере Волгограда снесут два аварийных дома

В 2020-м году в Волгограде расселят 21 аварийный дом, всего до 2025 года в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в городе планируют расселить 250 таких домов. Но даже это не закроет проблему. В Волгограде еще много домов, которые «на ладан дышат» и им только присваивают статус «аварийных». Так, на днях после инженерных изысканий специалисты Госжилнадзора заключила, что домам №1 и №2 по улице Мукачевская в Тракторозаводском районе Волгограда, которым уже больше 70-ти лет, никакой капремонт не поможет. И межведомственная комиссия признала их аварийными и подлежащими сносу.

Признали аварийными и два дома в Красноармейском районе Волгограда. Речь идет о двухэтажках №30 и №34 по улице 2-я Штурманская. Этим домам тоже уже больше семидесяти лет – они были построены еще в 1954-м.

- В ходе обследования комиссия выявила многочисленные трещины в зданиях. Их конструкции так повреждены, что уже несут угрозу жизни и здоровью проживающих в них граждан, - гласит заключение регионального Госжилнадзора.