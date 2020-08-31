Зурико Давиташвили - лучший футболист Ротора второй матч подряд

Фото: ФК "Химки"

Волгоградский «Ротор» подвел итоги голосования за звание лучшего игрока команды в матче с «Химками». Напомним, соперники разошлись миром, счет 1:1. Вполне ожидаемо больше всех голосов получил грузинский полузащитник Зурико Давиташвили. На страницах клуба в социальных сетях за футболиста проголосовали 67% поклонников сине-голубых. Болельщики «Ротора» признают Давиташвили лучшим игроком команды второй тур подряд. Отметим, что грузинский легионер также был признан лучшим футболистом матча между «Химками» и «Ротором» Российской премьер-лигой. А сегодня 19-летний Давиташвили начал сбор в расположении сборной Грузии.

Второе место в голосовании болельщиков «Ротора» занял нападающий Камиль Муллин, забивший мяч в ворота «Химок». У него 21% голосов. На третьей строчке опроса расположился защитник Данил Степанов с 19% голосов.