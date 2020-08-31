1 сентября отключат свет в 4 районах Волгограда

Электричества везде не будет с утра до вечера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все лето, начиная с 1 июня, каждый будний день тысячи волгоградцев были вынуждены сидеть без света из-за плановых работ на электросетях и линиях. С приходом осени пока ничего не изменится. В День знаний снова останутся без электроснабжения жители отдельных кварталов в четырех районах областной столицы. В опубликованном «Россети ЮГ - Волгоград» графике отключений электричества на 1 сентября 2020 года значатся Дзержинский, Ворошиловский, Кировский и Краснооктябрьский районы Волгограда. Больше всего коммунальных страданий в этот раз достанется краснооктябрьцам, в который раз придется провести день без электроприборов и обитателям частного сектора Ворошиловского.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, 1 сентября 2020 года в Кировском обесточат дома на двух улицах: Кирова, 112, 114 и 114а; Козака, 3, 5 и 5а. Не будет электричества с 9 утра до 17.00. В Дзержинском в это же время будут сидеть без света обитатели частника: улицы Баженова, 29-67, 30-68; Батюка, 2г,1а и 1б; Кемеровская, 55-79 и 50-70; Сестрорецкая, 31-67 и 30-68; Халтурина, дома 43-47 и 44-48; Толмачевых, 1а, 1г, 1б и 1в; а также улицы Маршала Рыбалко, дома №22 и 24; Римского-Корсакова, 29-37 и 26-44.

В Ворошиловском света не будет также в частном секторе и тоже с 9 до 17 часов. Затронут отключения дома по адресам: Алмазная, 1а-33, 2-34; Минераловодская 53, 59-65, 66, 68; Морфлотская, 1-39 и 2-26; Огородная, 4а-38а, 1/3, 1-13/2; Оленегорская, 1/4-17; Острогожская, №47-63, 52-64; Просвещения, №23-31 и 36-44; Череповецкая, 140б-150; а также Максимовский разъезд, 245-307, 345-360. Обесточат и несколько многоквартирных домов на улицах Мончегорская, №1, 9; Оленегорская, №7, 2, 18; Огородная, №9. Многие уже не раз оставались без привычных удобств цивилизации.

И на Красном 1 сентября 2020 с 9 до 17 часов отключат электричество в частнике. Сидеть без света жителям улиц: 2-я Малая, 1-11, 4-12; Малая 3-15,2-18; переулка Малый, 5-11; улиц Димитрова, 3-33 и 2а-36; Качалова, 1-37 и 2-36; Касимовской, 3-11, 15-21, 2-12, 16-28; Кубинской, 1-35 и 2-24; Кунгурской, 1-11 и 2-8; Обороны Севастополя, 45-79, 44-76; Обороны Ленинграда, дом №2; улицы Обороны Одессы, 1-3, 2-6; Связистов, 19-23; Стрелковой, 1-11 и 2-14; Технической, 1-15 и 2-16; переулка Транспортный, дома 5-27; улиц Черноярской, 35-89, 42-100; Туманяна, 1-39 и 4-8; Громовой, дом № 24 и Асланова, дома 64 и 66.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Отключения горячей воды тоже продолжатся в сентябре. Смотрите, чья очередь без горяченькой сидеть (список адресов).