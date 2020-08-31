Светоотражатель вместо проездного могут показывать в автобусах младшеклассники

Старт нового учебного года в Волгоградской области должен начаться не только с соблюдением санитарно-противоэпидемических норм. Нельзя забывать о безопасности детей на дорогах. Водители в эти дни особенно должны следить за скоростным режимом, особенно возле образовательных учреждений, пропускать людей на «зебре», смотреть на знаки. Ведь на дороге много рассеянных после летних каникул пешеходов с большими портфелями.

Предельная внимательность необходима в вечернее время суток. Тут и школьники должны помочь автолюбителям. Как? Носить одежду или рюкзаки со светоотражательными элементами, чтобы быть заметными на дорогах и тротуарах. В Волжском, чтобы сподвигнуть детей носить одежду со специальными светящимися в темноте наклейками и аппликациями, проведут акцию «Светоотражатель вместо проездного». Ученики 1-4 классов при наличии светоотражательных элементов могут ездить бесплатно в автобусах и трамваях города-спутника, сообщили «КП-Волгоград» в «Волжской Автоколонне №1732». Но продлится эта акция не весь учебный год, а первые две недели – с 1 по 14 сентября.