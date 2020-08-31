Погода 1 сентября: в Волгограде будет очень жарко

Никаких кофточек и пиджаков - в Волгограде первый день осени будет очень жарким. Фото: Мария ЛЕНЦ

Цветы куплены, портфели сложены, праздничные наряды наглажены – 1 сентября волгоградские ребята наконец-то пойдут в школы. Традиционных общешкольных линеек в этом году не будет, но праздник никто не отменял. Коронавирус его испортить уже не сможет, теперь главное, чтобы не подвела погода. В Волгоградском Гидрометцентре успокаивают: 1 сентября на территории всей области будет безоблачно и жарко.

Причем жарко будет не по-осеннему. Как сообщают «КП-Волгоград» в региональном ЦГМС, солнце будет припекать так, что столбики термометров зашкалят за тридцатиградусную отметку.

- Днем температура воздуха по области будет колебаться в пределах +31...+36 градусов. Даже ветра почти не будет, лишь местами порывы достигнут 15 метров в секунду. В Волгограде тоже будет малооблачно и очень жарко: уже утром будет выше +17 градусов, а днем столбик термометра и вовсе поднимется до отметок +32...+34, - прогнозируют в областном Гидрометцентре.

Так что может и хорошо, что волгоградская детвора не будет в этом году стоять на плацу перед школой под палящим солнцем на торжественных линейках.