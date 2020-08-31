Экс-мэра Новоанниского Петра Чулкова похоронят 1 сентября

Петр Чулков ушел из жизни на 68-м году жизни. Фото из архива "КП".

Известие о смерти экс-мэра города Новоаннинский пришло утром 30 августа. Петр Чулков скончался на 68-м году жизни в одной из коронавирусных больниц Волгограда. Похоронят бывшего градоначальника, вся жизнь которого была тесно связана с Новоаннинским, 1 сентября в родном городе рядом с супругой.

- В 11 часов утра в часовне на Центральном кладбище города Новоаннинский начнется отпевание. После Петра Федоровича похоронят в старой части кладбища, - рассказал «КП-Волгоград» заместитель нынешнего главы города Евгений Викторович.

Коллеги вспоминают Петра Чулкова как человека слова, деятельного, инициативного, неравнодушного к проблемам области, города и окружавших его людей. Он не раз бывал в редакции «Комсомолки», участвовал в круглых столах и в программах на радио «КП».

Петру Чулкову было 67 лет. Его карьера была разнообразна – строитель по образованию, он работал мастером и начальником участка на ж/д станции, инструктором райкома КПСС, руководителем объединений и атаманского правления, а также постоянной комиссии палаты городских поселений региона по жилью, ЖКХ и среде обитания. Мэром его избирали дважды, работал он в городской администрации Новоаннинского с 2006 по 2011 год.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным, близким и друзьям Петра Чулкова.