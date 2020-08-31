Для волгоградских школьников занятия начнутся с Урока Победы и Урока здоровья

Дети все-таки пойдут в школы, правда, традиционных линеек в этом году 1 сентября не будет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Дождались, уже завтра – 1 сентября – волгоградские мальчишки и девчонки наконец-то вернутся за парты. Почти полгода они из-за коронавируса просидели по домам сначала на онлайн обучении, потом в виртуальных детских лагерях. Поэтому этот День знаний станет для них особенно знаковым. Как сообщают в администрации региона, в этот день на учебу отправятся 386 волгоградских школьников и студентов.

Правда, традиционных торжественных линеек не будет. А первыми уроками станут Урок Победы и Урок здоровья.

- Все 1409 учебных заведений Волгоградской области готовы к началу занятий, - отчитываются в обладминистрации.

Готовились они, надо сказать, в этом году основательно, ведь требования к организации учебного процесса в условиях пандемии очень жесткие. Напомним, теперь у каждого класса будет свой кабинет, ходить в школу и питаться в столовой они будут посменно, чтобы избегать скопления детворы, и, конечно, никаких массовых мероприятий. Даже поздравлять школьников с началом учебного года представители власти и администраций будут кое-где не лично, а в режиме онлайн. Но родители как один говорят: «Пусть лучше тек, чем опять дистанционка».