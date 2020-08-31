Грузину, убившему в Волгограде сотрудницу детсада, дали девять лет колонии

Каримова отправили в колонию строгого режима. Фото Элины Емельяновой.

Волгоградский областной суд отправил за решетку 32-летнего уроженца Грузии, который убил сотрудницу детского сада. Зовут убийцу Ирикам Каримов, и он проведет в колонии строгого режима 9 лет и 2 месяца. Приговор вступил в силу и уже обжалованию не подлежит. Кроме того, по решению суда грузин выплатит дочери убитой женщины 1 500 675 рублей в качестве компенсации морального и материального вреда.

Напомним, эта жуткая история произошла осенью 2019 года. В полицию обратилась дочь с сообщением о пропаже матери. Женщина сутки не выходила на связь и без объяснений не появилась на работе. В ходе поисков выяснилось, что одна из коллег дозвонилась до нее, но в ответ ей кто-то хриплым голосом ответил – «мол, я заболела, на работу не выйду». Но в этот момент женщина была уже мертва.

Убийцу вычислили сразу. Оказалось, что это сделал 32-летний грузин – любовник женщины. В тот злосчастный день пара поругалась, волгоградка упрекнула мужчину в том, что дарит ему дорогие подарки и помогает деньгами. Каримов в порыве гнева ударил любимую кулаком в лицо, после чего задушил.

- Убедившись, что женщина мертва, убийца перетащил тело к оврагу и сбросил вниз, а сверху накрыл матрасом. Сбегая, он прихватил сумку потерпевшей, в которой был ее паспорт и телефон дочери. Мобильный он забрал, а остальное выбросил в пруд, - гласит пресс-релиз областного суда.