Пенсионерка из Волгограда отдала лжебанкиру почти два миллиона рублей

Волгоградка сама отдала аферистам все свои сбережения. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Не проходит и дня, чтобы кто-то из волгоградцев не попался на удочку телефонных мошенников. Полиция Волгограда предупреждает «Не доверяйте деньги незнакомым лицам», но за последние сутки, 30 августа, в список жертв попали еще несколько наших земляков. В их числе и пенсионерка, которая отдала мошенникам почти два миллиона рублей.

Очередной жертвой лжебанкира стала 61-летняя жительница Краснооктябрьского района Волгограда. Как рассказала она в полиции, ей накануне позвонил на мобильный телефон неизвестный мужчина и сообщил, что ее банковские счета кто-то пытался взломать. Чтобы обезопасить сбережения, он попросил перевести деньги в «безопасные» ячейки банка, и продиктовал счета. Женщина отправилась к банкомату и перевела частями аферистам в общей сложности 1 миллион 960 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции организовали проверку по данному факту. Мошенников ищут, - сообщают в ГУ МВД по региону.

И еще раз напоминают: «Если вам поступил звонок от неизвестного лица с просьбой перечислить деньги, тут же прекращайте разговор и сообщайте в полицию.