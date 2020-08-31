1 сентября в Волгограде не будут продавать алкоголь

Алкогольные напитки 1 сентября в Волгограде и области продавать не будут.

Завтра, 1 сентября – День знаний, а еще это день, когда в Волгоградской области официально запрещена продажа алкогольных напитков. Так что не удивляйтесь, если завтра вы не сможете купить никакое спиртное и даже пиво, и даже напитки на его основе. Все это 1 сентября 2020 года будет под запретом.

Напомним, что региональный закон, ограничивающий продажу алкогольных напитков в определенные дни, был принят нашими парламентариями еще в 2011 году. С тех пор все «детские праздники» у нас проходят, как говорят, «на сухую». Кроме 1 сентября, запрет на продажу спиртного действует также в день проведения последнего звонка, в День защиты детей – 1 июня, и в День молодежи – 27 июня.

При этом, напомним, что запрет не распространяются на заведения общественного питания (кафе, бары, рестораны и так далее), а вот в магазинах ограничение 1 сентября установлено круглосуточно.

За нарушение этого закона предусмотрен штраф, и не маленький: для должностных лиц – от 20 до 120 тысяч рублей, для юридических лиц – от 40 до 150 тысяч рублей.

Так что, лучше не рискуйте, а в случае необходимости запаситесь алкогольными напитками заранее.

Кстати, подобный запрет действует не только в Волгоградской области, а еще в 45-ти регионах России.