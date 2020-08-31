Под Волгоградом двое подростков угнали «семерку»

17-летние приятели из Палласовского района Волгоградской области попали в поле зрение правоохранительных органов после угона чужой машины. Инцидент произошел накануне, 30 августа. В отдел полиции обратился 57-летний мужчина, у которого пропала «семерка». Он рассказал, что оставил свою «ласточку» недалеко от дома, правда, забыл забрать ключи. Ребята воспользовались этим и совершенно не осознавая, что идут на уголовное преступление, поехали кататься.

- Как установили полицейские, несовершеннолетние хотели покататься на машине. Увидев припаркованную в одном из дворов не запертую отечественную машину без труда угнали ее и, покатавшись, бросили в нескольких километрах от места происшествия, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В этом деле будут разбираться сотрудники СУ СКР по Волгоградской области, та как дело касается несовершеннолетних. Проверят и семьи школьников.