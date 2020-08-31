Новые очаги ковида нашли в Волжском и Камышине

В больницах более 2600 волгоградцев с ковидом и пневмонией. Фото: Мария ЛЕНЦ

Снова в Волгограде ползет вверх ежедневный прирост заразившихся коронавирусом. На последний день лета в областном центре плюс 30 заболевших. Следом идет Калачевский район, где большой очаг обнаружили в пятиморском ПНИ, - 18 ковид-положительных за сутки. Камышин с 15 новыми заболевшими на сегодня опередил Волжский, где диагноз "коронавирусная инфекция" за сутки поставили 14 жителям. В целом на 31 августа коронавирус получил распространение всего в 12 городах и районах Волгоградской области. Среди новых заболевших 9 детей и подростков, 17 стариков. А больше всего косит ковид жителей региона от 30 до 64 лет, таких волгоградцев на сегодня сразу 58.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, отличился и Котельниковский район, где сегодня списки ковидных пациентов пополнили пять человек. В Михайловке четверо заболевших, в Светлоярском районе – трое, в Городище – двое. И по одному заразившемуся на сегодня еще в четырех районах Волгоградской области – Новоаннинском и Новониколаевском, Кумылженском и Киквидзенском – все они относятся к «середнячкам».