Вертолет санавиации теперь может доставлять пациентов еще в три больницы Волгоградской области

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

В Волгоградской области увеличилось число вертолетных площадок для санитарной авиации. Рабочие завершили обустройство специализированных мест для вертолета у трех медицинских учреждений в городах региона. Площадки появились у Урюпинской и Камышинской центральных районных больниц, а также больницы Фишера в Волжском. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, строительство прошло в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Помимо обустройства самих вертолетных площадок из асфальтобетонного покрытия, рабочие сделали обустройство прилегающей к ним территории. Благодаря вертолетным площадкам, санавиация сможет доставлять пациентов в большее число медучреждений региона. Напомним, что ранее места для посадки вертолета были построены в Волгограде около 25-й больницы и областного кардиоцентра. Каждая из пяти площадок оснащена светосигнальным оборудованием для ночных полетов.

С 2020 года санитарная авиация в регионе совершила 196 вылетов, в больницы были доставлены 199 пациентов. Чаще всего вертолет спасал людей в Камышинском, Урюпинском районах и Михайловке. Волгоградская санавиация также оказывает помощь пациентам из Астраханской области. Из соседнего региона в больницы Волгограда были доставлены 6 человек.