В Волгоградской области от ковида умер 47-летний мужчина

За сутки снова подтвердили четыре смерти. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Оперативный штаб Волгоградской области 31 августа сообщил подробности о четырех новых умерших пациентах с коронавирусом. Очередными жертвами коварной инфекции стали еще молодой мужчина из Старополтавского района, а также три жителя региона старше 55-ти лет – мужчина и женщина из Волгограда, а также мужчина из Ольховского района. В основном печальные истории похожи на десятки других – резко стало плохо, попал в реанимацию, имел серьезные заболевания помимо ковида и двусторонней пневмонии.

При этом у 47-летнего мужчины из Старополтавского района коронавирус нашли сразу – он контактировал с ранее заболевшим. Взяли под наблюдение, обследовали, с ковидной пневмонией направили в больницу №2 в Волжский. Но спасти так и не смогли. Инфекция обострила течение хронических неврологических и эндокринных заболеваний.

55-летний волгоградец тоже попал в больницу Ильича сразу, как только заболел. Но потом ему резко стало плохо.

- В связи с подозрением на хирургическую патологию доставлен бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии в больницу №15, - сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе.

Там он и скончался спустя несколько дней. Осложнили течение заболевания патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также органов мочевыделения.

А вот 67-летняя волгоградка вызвала скорую только через пять дней. Помимо букета заболеваний как у ее более молодого земляка, у женщины имелся еще и сахарный диабет. Именно он вкупе с ковидом чаще всего приводит к летальному исходу. Медики 4-й больницы оказались бессильны.

На пятый день обратился к врачу и 66-летний мужчина из Ольховского района. Сначала его лечили в районе, но состояние резко ухудшалось. Сказались проблемы с сердцем и диабет. Спустя несколько дней он скончался в Камышинской ЦРБ.