В Волгограде откроется новая ярмарка

Фото: администрация Волгограда

У жителей Волгограда на одно место для покупки продуктов станет больше. В Ворошиловском районе будет простроена ярмарка. Возведение торгового объекта еще не началось. Утвержден только проект ярмарки и ее место. Она развернется на улице Кузнецкой, рядом с домом №26, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии города. Организатор торгового объекта на площади 230 квадратных метров планирует установить 7 павильонов и 10 крытых прилавков. Всего на ярмарке реализацию товаров смогут вести около 30 продавцов. Чтобы на прилавки попадали качественные и неопасные для покупателей товаров, продукция будет проходить ветеринарно-санитарный контроль.

Кроме строительства самой ярмарки, организатор запланировал благоустройство прилегающей территории. Базар будет находиться рядом с жилыми домами улиц Кузнецкой, Саши Филиппова, Котлубанской, Ставропольской, Кроншдатской, Елисеева.