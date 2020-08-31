Под Волгоградом женщина погибла в ДТП по вине пьяной подруги

Последствия ДТП в Ленинском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Волгоградской области не прекращаются дорожно-транспортные происшествия с жертвами. Причем трагедии случаются из-за вопиющих нарушений. В Ленинском районе Волгоградской области 25-летняя девушка села за руль «ВАЗ-21053». Только ее состояние было не для вождения. Девушка была в состоянии алкогольного опьянения, а еще у нее не было водительского удостоверения. Все это привело к тому, что на автодороге «Ленинск – Покровка – Лещев» водитель «ВАЗа» не справилась с управлением. Машина опрокинулась в кювет. Авария произошла этой ночью в десять минут третьего. В результате ДТП погибла 35-летняя пассажирка, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Среднеахтубинском районе вчера в 18.30 путь не поделили водитель мопеда и велосипедистка. Их столкновение произошло на грунтовой дороге в поселке Рыбоводный. По предварительной информации, водитель мопеда не учел необходимый боковой интервал и врезался с ехавшим навстречу велосипедом. Им управляла 50-летняя женщина. После аварии двухколесных транспортных средств водитель мопеда скрылся, а велосипедистка обратилась за медицинской помощью. Полиция проводит проверку.

Попытался избежать ответственности и устроивший аварию в Волжском. Накануне в 7.45 утра 53-летний мужчина на «Ладе Приора» на улице Сталинградской сбил 84-летнюю женщину. А она пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая обратилась в больницу. А водитель уехал с места происшествия. Но полицейские смогли установить его личность.