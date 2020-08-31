Тюрьма и штрафы: в Волжском осудили владельцев игорного бизнеса

Волжский городской суд решил судьбу преступной банды, организовавшей игорный бизнес. Из материалов уголовного дела стало известно, что Вартанов и Аракелян нашли помещение в нежилом здании, где установили десяток игровых аппаратов. Наняли трех девушек- администраторов. а сами завлекали клиентуру через интернет. Несмотря на запрет азартных игр, нашлось немало желающих спустить там деньги.

Сотрудники УФСБ прикрыли бизнес, а все вовлеченные в него волжане оказались на скамье подсудимых. Вартанову дали почти три годы тюрьмы со штрафом в размере 300 тысяч, Аракелян проведет за решеткой два года и заплатит в казну государства 250 тысяч.

- Остальным участникам назначено наказание в виде 2-х лет условно со штрафом в доход государства в размере 120 тысяч, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.