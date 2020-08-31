У Ротора разъехались игроки

19-летний Зурико Давиташвили стал лучшим игроком матча Химки - Ротор и отправился в сборную Грузии. Фото: ФК "Химки".

Марафон из шести матчей за 3 недели в Российской премьер-лиге завершен, и у футбольных команд появилось время перевести дух. В чемпионате наступила пауза. Но время на отдых появилось не у всех. Впереди – игры сборных. Есть представительство в некоторых национальных команд и у «Ротора». А ведь сборников у сине-голубых не было долгие годы.

В волгоградской команде сейчас 5 футболистов, имеющих грузинское гражданство или происхождение. И часть из этих игроков отправилась в расположение сборной Грузии. Это защитник Соломон Кверквелия и полузащитник Зурико Давиташвили. Они уже находятся в Тбилиси, где сегодня начнется сбор команды. Сборной Грузии предстоят 2 матча Лиги наций. 5 сентября состоится гостевая встреча с Эстонией. 8 сентября грузинские игроки у себя примут Северную Македонию.

Напомним, ранее вызов в молодежную сборную России получил защитник «Ротора» Данил Степанов. Накануне футболист провел первую тренировку на сборе молодежки в подмосковном Новогорске.