Под Волгоградом двое мужчин едва не погибли в пожарах

За минувшие сутки в Волгоградской области произошло сразу два крупных ЧП, в которых едва не погибли люди. На первое сотрудники МЧС выехали в обед 30 августа в СНТ «Титан» Городищенского района. На улице 18-ая Линия горел металлический вагончик, в котором находился 57-летний мужчина. Его вытащили, но он получил серьезные ожог. Спасатели затушили очаг буквально за 20 минут. Как оказалось, внутри произошло замыкание в электроприборе, это и спровоцировало пожар.

Уже 31 августа в Еланском районе в селе Вязовка на улице Шуманина поздней ночью вспыхнул частный деревянный домик. В одной из комнат находился 54-летний мужчина.

- Пожарные расчёты противопожарной службы села Вязовка ликвидировали горение в 03:20 часов. Есть пострадавший. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.