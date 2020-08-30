За полгода на волгоградских дорогах погибло 113 человек

Почти каждый день на дорогах Волгограда и области случаются смертельные аварии. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Каждый год в Волгограде строят и ремонтируют дороги, чтобы сделать их лучше и безопасней. Тратят на это миллиарды рублей. Но почти каждый день случаются смертельные аварии, только этим утром погибли двое. По данным контрольно-счетной палаты региона, в первом полугодии 2020 года на дорогах Волгоградской области погибло 113 человек. Смертность растет - в тот же период прошлого года в ДТП было 97 погибших. Однако в целом по стране сохраняется положительная динамика. Поэтому аудиторы выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией и рекомендовали местным властям совместно с федеральными структурами детально проанализировать причины роста смертности в ДТП и сделать все, чтобы переломить негативную тенденцию.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на отчет региональной КСП, с 2017 по 2024 год количество смертей на волгоградских дорогах должно снизиться в 3,5 раза. Такие цели заложены в план региональной программы «БДД» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На их реализацию в течение пяти лет с 2019 по 2024 годы Волгоградская область должна направить более 405 миллионов рублей, в этом году - 37,2 миллиона.

- Согласно отчету о ходе реализации проекта на 30.06.2019 финансирование мероприятия не осуществлялось, - отмечают в контрольно-счетной палате.

В целом на 2020 год дорожный фонд Волгоградской области должен составить 12,14 миллиарда рублей. В первом полугодии на ремонт, строительство, проектирование дорог и их содержание израсходовали почти 4,6 миллиарда.