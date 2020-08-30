31 августа отключат газ в Советском районе Волгограда

Газа не будет девять часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 31 августа 2020 года, жителей нескольких улиц Советского района Волгограда ждет практически коммунальный коллапс. В течение дня с самого утра и до вечера они не смогут ни воспользоваться электроприборами, ни приготовить еду на газовой плите. Из-за плановых ремонтов энергетики отключат электричество, а газовики приостановят подачу голубого топлива. Правда, отключения газа будут куда менее масштабными и затронут в последний день августа дома лишь на шести улицах. С утра до вечера включать газовые плиты и колонки их жителям нежелательно.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», не будет газа 31 августа 2020 с 8.30 до 17.30 в домах Советского района по адресам: улица Бирская, дом №4; Вольная, дома 1-11, 14 и 15А; Геологическая, 1, 2А, 2 – 12, 11г, 16, 17, 17Б, 17Д, 18, 19, 21 и 29Б; улица Лейтенанта Мостового, дома 3 – 7, переулок Мостового, 1-7, 9, 11, 15, 19 – 27 (нечет.), 20; улица Юная, дома 1-10.