В Волгограде грузовик раздавил «Волгу»: двое погибли

Ранним утром в последнее воскресенье лета в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло смертельное ДТП. Около 5.45 утра у железнодорожного моста на пересечении улицы Кубинской и Второй продольной фура раздавила «Волгу». По предварительным данным, пенсионер за рулем легковушки выезжал с улицы Кубинской на мигающий желтый сигнал светофора и оказался прямо на пути большегруза, следовавшего в сторону ТЗР. От удара многотонного грузовика «Волгу» смяло, словно игрушку. Она влетела в забор ресторанно-гостиничного комплекса «Старый Карс». Все, кто находился в момент аварии в легковушке, погибли.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, на месте ДТП скончались 68-летний водитель «Волги» и его 74-летний пассажир. 30-летний водитель грузовика не пострадал.

Дорогу уже очистили от последствий ДТП, движение восстановили. Теперь полицейским предстоит выяснить все обстоятельства смертельной аварии.