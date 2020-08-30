На юге Волгограда иномарка влетела в КАМАЗ: водитель погиб

Что ни день на улицах Волгограда случаются смертельные ДТП с участием большегрузов. Ранее страшная авария произошла в Красноармейском. В субботу иномарка влетела в КАМАЗ в Кировском районе. В региональном главке МВД сообщили подробности ДТП на улице Лимоновой. По предварительным данным, 24-летний водитель за рулем DATSUN MI-DO на «Углу парка» по необъясни мым причинам вылетел на встречку, где лоб в лоб врезался в «КАМАЗ 5511», который ехал в строну Красноармейского в крайнем правом ряду. От удара иномарку развернуло на месте. От переда легковушки практически ничего не осталось. Выжить у водителя шансов практически не было.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, молодой мужчина получил слишком серьезные травмы. Помощь медиков ему уже не понадобилась. Он скончался прямо на месте ДТП.

Еще одна смертельная авария с грузовиком произошла ранним утром в воскресенье на Красном. Там большегруз протаранил «Волгу».