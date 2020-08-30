31 августа отключат свет в пяти районах Волгограда

Электроэнергии не будет от трех до восьми часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Волгоградские энергетики завершают подготовку к зиме, которая уже не за горами. Однако в последний день лета в Волгограде продолжатся плановые ремонты на воздушных линиях и электросетях. Так что в понедельник коммунальные страдания вновь ожидают десятки тысяч волгоградцев. Оставят без света 31 августа 2020 жителей отдельных кварталов пяти районов Волгограда. В графике отключений электричества на понедельник указаны Дзержинский, Краснооктябрьский, Красноармейский, Советский и Кировский районы. Больше всего затронут перебои в электроснабжении на этот раз Советский, где под отключения попадут более полутора десятка улиц, в основном в частном секторе. Меньше всего локальный блэкаут нарушит привычное течение жизни в Кировском.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети ЮГ - Волгоград», 31 августа 2020 в Краснооктябрьском районе Волгограда отключат свет в три этапа. С 9 до 13 часов обесточат два дома на улице Ватутина - №8 и 10. Всего три часа с 13.00 до 16.00 не будет света на проспекте Ленина в домах №151а и 153. И с 9 утра до 17 часов прекратят электроснабжение в частном секторе на улицах: Асланова, в домах №64 и 66; Громовой, №24; Димитрова, №3-33, 2а-36; Качалова, №1-37, 2-36; Кунгурской, №1-11 и 2-8; Туманяна, №1-39 и 4-8; Связистов, №19-23.

Во всех остальных районах отключения электричества в понедельник пройдут в одно время – с 9.00 до 17 часов. В Дзержинском обесточат дома на улице Землячки, №26 – 34 и 34а; и в частнике на улице Чирской дома №94-96, 97, 97а-101, 105 и 107. В Кировском не будет света в поселке Веселая Балка, а также на 8-й площадке в домах №1а, 2а, 3а, 4а, 5а и 6а. В Красноармейском пострадают жители улицы Приканальной, домов №1-23 и 2-24; а также СНТ «Волга» целиком.

И, наконец, в Советском с 9 утра до 17 часов отключат свет на улице Лейтенанта Мостового в домах №3-7, 2/2-8; в одноименном переулке в домах №1-7; а также на улицах частника: 64-й Армии, 54; Агашиной, №63-75 , 50-64; Буркова, №1-13, 2-16; Богомолова, №25-33, 30-46; Вольная, №1-15а, 2-12; Геологическая, №1/1-18; Засекина, №18-48, 50,62; Лесомелиоративная, №213-230, 245 и 281-307; Окунева, №63-75, 70-88; Платонова, №45-59, 50-68; Стругацких, 1; Шукшина, №11а, 4-14; Юная, №1/1-9 и 2-10; в переулке Тепличный, №23-29а, 22-30а, 308 и 309.