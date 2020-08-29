«Все, что происходит в раздевалке, останется в раздевалке»: тренер Химок после матча с Ротором секретничал

Фото: ФК "Химки"

По ходу матча между «Химками» и «Ротора» в 6-м туре Российской премьер-лиге сложилось впечатление, что красно-черные больше хотели победы. Особенно это было заметно во втором тайме. Подопечные Дмитрия Гунько действовали с позиции силы, заставляя соперников обороняться. Но какие слова наставник химчан нашел в перерыве, чтобы его команды начала так активно действовать? Тренер решил не уточнять. Но натиск «Химок» не помог набрать 3 очка во встрече с «Ротором». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Дмитрий Гунько, главный тренер «Химок»

- Первый тайм мы планировали играть на быстрых ответных атаках, потому что знали, что это некомфортно для «Ротора». Но, к сожалению, пропустили мяч. Во втором тайме поменяли структуру игры и практически добились того, к чему стремились. Мы создали и давление у ворот соперника, и голевые возможности. Но подвела реализация.

- Что сказали футболистам в перерыве, чтобы игра команды преобразилась во втором тайме?

- Все, что происходит в раздевалке, останется в раздевалке.

- Пойдет ли пауза, связанная с играми сборных, на пользу «Химкам»?

- Да, потому что нагрузка на футболистов выпала достаточно большая. Нам не хватало глубины состава. Поэтому в этом перерыве ребята восстановятся и подготовятся к следующей части чемпионата.

- Стоит ли ждать в «Химках» новых футболистов?

- Да, трансферное окно открыто. Мы работаем над приглашением в команду новичков.