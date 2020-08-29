«Химки оставили нас без мяча»: тренер Ротора о ничьей с Химками

Фото: СК "Ротор"

Матч 6-го тура Российской премьер-лиги между «Химками» и «Ротором» завершился со счетом 1:1. Учитывая, что команды шли на двух нижних местах в турнирной таблице, эту игру можно было назвать дуэлью за 6 очков. Но соперники добавили в свои копилки лишь по 1 баллу. При этом преимущество в контроле мяча было полностью за «Химками». Красноречиво об этом говорит статистика владения мячом: 62% на 38% в пользу красно-черных. После матча рулевой коллектива с берегов Волги отметил, что играть без мяча его подопечных заставили соперники.

Александр Хацкевич, главный тренер «Ротора»

- В первом тайме была равная игра. Сначала преимущество было за «Химками», потом мы перехватили инициативу. Во втором тайме нас, наверное, не хватило физически. Но это заслуга химчан, потому что они оставили нас без мяча, очень здорово контролировали его. Соперники использовали нашу ошибку при нашем переходе из обороны в атаку. В конце нам повезло, когда мяч попал в перекладину ворот.

- Довольны вы достигнутым результатом, учитывая, что большую часть времени «Ротор» действовал в обороне?

- Мы играли со своим прямым конкурентом и ничья на выезде для нас положительный результат. Мы понимаем, за счет каких качеств мы можем добиваться результата. Это организованная защита и быстрый переход из обороны в атаку. В игре со «Спартаком» мы сыграли более эффективно, но где-то нам не повезло. А сегодня во втором тайме мы создали 2 или 3 контратаки. Но самое главное, что ребята вытерпели.