На выборы 13 сентября волгоградцев пустят с нормальной температурой и выдадут маски

Маски и перчатки должны выдать на воде на участок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Через две недели в России единый день голосования, и в Волгоградской области тоже пройдут выборы. И хотя в этом году у нас в регионе они не столь масштабные, подготовка идет полным ходом. В том числе, выбирают места под участки голосования, закупают дезинфицирующие средства, антисептики, маски, перчатки, чтобы по максиму защитить избирателей от возможного заражения коронавирусом. В отсутствие губернатора его зам Евгений Харичкин подписал постановление, в котором уточнил, что подготовка избирательных участков ко дню голосования – ответственность глав районов и городских округов.

Местные власти должны предоставить избиркому помещения для голосования, обеспечить на них бесперебойную подачу света и воды, поставить рамки металлоискателей, позаботиться об охране в лице казаков и дружинников, организовать уборку помещений с дезинфицирующими средствами. Кроме того, власти должны позаботиться об измерении температуры бесконтактными градусниками всех, кто придет на выборы. А также выдать маски и перчатки избирателям перед тем, как им вручат бюллетень.