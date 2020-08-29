В Волгоградской области открылась охота на пернатых

И помните, что в регионе действуют лимиты на трофей птиц. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Если вы любите охоту, и вам нравится бродить по болотам в поисках дикой утки, то эта новость для вас: с сегодняшнего дня – 29 августа – в Волгоградской области официально открыта охота на пернатых. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в облкомприроды. Уточнив, что положить в трофей можно будет любую дичь, за исключением фазанов. На них охота откроется позже – только с 17 октября.

- Сезон охоты на полевую и степную, на боровую и водоплавающую дичь продлится до 6 декабря, на болотно-луговую закончится чуть раньше – 15 ноября, - уточняют в региональном комитете природных ресурсов.

Специалисты комитета напоминают, что в нашей области установлены лимиты на трофей дичи. В частности, за сутки охотникам разрешено добыть не более десяти перепелов, куликов, уток, вальдшнепов, по пять гусей и куропаток, и семь лысух. Тех, кто нарушит данные предписания, ждет штраф или даже лишение права на охоту, а особо злостных нарушителей могут и посадить за решетку.

- Кроме того, с охотника, который превысит лимит, еще и взыщут причиненный природе ущерб, - добавляют в комитете.

И не рассчитывайте остаться незамеченными, за соблюдением правил охоты будут тщательно следить инспекторы облкомприроды – с 29 августа они будут проводить регулярные рейсы в охотничьих хозяйствах области.