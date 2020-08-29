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Волгоградским пенсионерам не повысят прожиточный минимум в 2021 году

В следующем году эта величина так и останется в размере 8569 рублей
Наталья ГлазуноваНаталья ГлазуноваНатальяГлазунова
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От величины прожиточного минимума зависят и суммы доплат к пенсиям. А значит и они останутся неизменными.

От величины прожиточного минимума зависят и суммы доплат к пенсиям. А значит и они останутся неизменными.

Фото: Алексей ФОКИН

В 2021 году жизнь волгоградских пенсионеров «слаще» не станет. Депутаты Волгоградской областной думы решили не повышать в следующем году прожиточный минимум для наших пенсионеров и оставили его на уровне 2020 года. Итак, в 2021 году он будет по-прежнему составлять 8569 рублей.

От этого показателя, напомним, зависит величина и начисление социальной доплаты к пенсии. Пособие получают те волгоградцы, у кого пенсия с учетом других доплат не превышает величины этого прожиточного минимума.

Отметим, что по данным Волгоградстата, средний размер пенсии в нашем регионе составляет 14146,3 рубля (у работающих пенсионеров) и 14615,7 рублей (у неработающих). При этом численность пенсионеров в Волгоградской область растет из года в год, и сегодня на пенсии у нас каждый третий житель. Общая численность пенсионеров в регионе составляет 758,1 тысяч человек. Основная часть из них – 82% - не работает.