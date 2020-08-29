Волгоградского подрядчика заставили переделать некачественный ремонт трассы

В этом году под капитальный ремонт попал участок трассы «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» в границах Николаевского района Волгоградской области. На ремонт 10-ти километров (с 618+000- км 628+000) дороги выделили 138 миллионов рублей. Сумма немаленькая, но и сделать дорогу должны были качественно. Однако, в ходе приемки объекта, комиссия обнаружила массу дефектов.

- В комиссии по приемке отремонтированного участка принимали участие представители ГИБДД и администрации Николаевского района. Они и выявили дефекты, о чем и уведомили подрядчика, обязав его устранить недочеты, - сообщают в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Известно, что тендер на проведение работ выиграла местная компания - ООО "ВолгоградАвтоДорСтрой". Именно она и будет устранять дефекты, которые ее сотрудники допустили в работе.

- Только после этого будет решаться вопрос о приемке объекта в эксплуатацию, - отмечают в региональном комитете.