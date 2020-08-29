Нет маски – плати: за сутки оштрафовали еще 141 волгоградца

За пять месяцев пандемии волгоградцы так устали от коронавируса и ограничительных мер, что даже перестали маски носить. Сегодня наблюдала картину, как люди устроили бунт в автобусе, категорически отказываясь надеть маски в салоне. А зря. Ведь коронавирус никуда не делся. В Волгоградской области ежедневно фиксируют около сотни новых заболевших (сегодня, 29 августа, плюс 98 человек). И масочный режим именно поэтому у нас никто не отменяет. И штрафуют нарушителей ежедневно. Вот, за последние сутки межведомственные патрули выписали еще 141 штраф за нарушение масочного режима со стороны граждан, и за не соблюдение мер безопасности со стороны юридических лиц.

Напомним, что штрафы за это немаленькие: на граждан - от 1000 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

И еще раз напоминаем, что до 6 сентября в Волгоградской области людям старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.