Под Волгоградом разбилась семья из Пензы: женщина погибла, младенец в больнице

В ДТП в Котельниковском районе пострадали водитель и женщина с ребенком, еще одна пассажирка погибла. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сразу две ужасные аварии произошли вчера, 28 августа, на волгоградских трассах. В них одна женщина погибла, еще четверо взрослых и трое детей оказались в больницах.

Утром, примерно в 07.40, смертельное ДТП произошло в Котельниковском районе Волгоградской области. 50-летний водитель Пензы мчался на «Ладе Калина» со стороны Сальска в Волгоград. Да так разогнался, что на повороте не смог удержать машину, когда колесом зацепил влажную от дождя обочину. Легковушку закрутило, и она слетела с проезжей части и перевернулась в кювет.

- 49-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте. Водитель и еще одна 27-летняя женщина получили травмы. Также пострадал 2-месячный ребенок, который находился в машине, - сообщают в ГУ МВД по региону.

А вечером еще одна крупная авария случилась в Михайловке: с толкновении двух легковушек пострадали двое взрослых и двое детей.

- 59-летний водитель «Мицубиси Лансер» при повороте налево с трассы Р-22 «Каспий» не уступил дорогу «ВАЗ-21150», которая ехала из Волгограда в сторону Москвы. За рулем «ВАЗа» находился 35-летний житель Воронежской области, он не успел избежать столкновения. В результате столкновения травмы получили водитель иномарки, а также 59-летний мужчина и две девочки 8 и 6 лет – пассажиры отечественной машины, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Главке.