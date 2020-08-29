На юге Волгограда «Нива» врезалась в фуру: водитель погиб

Жуткая авария произошла ночью с 28 на 29 августа в Красноармейском районе Волгограда. Там «Нива» на полной скорости врезалась в груженую фуру. Удар был такой силы, что от отечественного внедорожника осталась только груда металла. Шансов выжить у водителя просто не было.

- ДТП произошло примерно в 00.35 по местному времени на участке дороги между рабочим поселком Южный и поселком Большие Чапурники. 35-летний водитель «Нивы» пошел на рискованный обгон и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомашиной «Фредлайнер», за рулем которой был 57-летний мужчина, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности случившегося в региональном Главке.

Известно, что за рулем «Нивы» был житель Саратовской области. От полученных травм он скончался на месте аварии до приезда кареты «скорой» помощи.