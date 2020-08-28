Волгоградцы обратились в Генпрокуратуру с жалобой на возврат области к московскому времени

В Волгградской области опять "всплыл" злободневный вопрос времени. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Волгоградцы, недовольные тем, что регион вновь хотят вернуть на московское время, решили не останавливаться на петициях и возмущениях в интернете, а подготовили обращения в прокуратуру Волгоградской области и в Генеральную прокуратуру РФ.

Под лозунгом «Не допустим перехода Волгограда на незаконное время!», противники московского времени призывают волгоградцев в массовом порядке завались Генпрокуратуру обращениями. Они уверены, что переводить стрелки обратно не имеют права. И собственно просят прокуратуру проверить законность действий Волгоградской областной думы. Напомним, волгоградские парламентарии внесли законопроект в Госдуму – «О переходе Волгоградской области в московскую часовую зону», и федеральный парламент уже зарегистрировал этот документ и отдал на рассмотрение в комитет по охране здоровья.

Авторы обращений в прокуратуру считают, что опрос, который был проведен в июле 2020-го не имеет юридической силы, способной отменить итоги референдума 2018-го года, когда волгоградцы и проголосовали за перевод региона на местное время (плюс 1 час к московскому).

Впрочем, сторонников у этих обращений не больше, чем противников. В ответ на эти обращения, сторонники московского времени подготовили "ответный удар" - они требуют от Конституционного суда признать итоги референдума 2018 года незаконными. Время опять разделило волгоградцев на два противоборствующих лагеря.

Кстати, если Госдума все-таки одобрил законопроект Волгоградской облдумы, то наша область вернется к московскому времени уже 20 декабря 2020 года.