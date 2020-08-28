Рухнувший понтонный мост под Волгоградом восстановят к сентябрю

Пока готовят проект нового моста, восстановят старый. Фото администрации ВО.

Движение по понтонному мосту в Ленинском районе, часть которого рухнула накануне, власти пообещали восстановить уже в ближайшие дни. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации Волгоградской области. Сегодня на место ЧП прибыла бригада предприятия «Моставтотранс» вместе с необходимой техникой и материалами.

Напомним, ЧП приключилось днем 26 августа: старый понтонный мост, который по реке Ахтубе соединяет село Восьмое Марта и Заплавное, все-таки ушел под воду. Правда, частично. Обрушилась береговая линия, а вместе с ней и часть понтонов. Жители поселка Восьмое марта, для которых этот мост – кратчайший путь на «большую землю», схватились за головы. Но в беде их не оставят. Обещают, что мост восстановят. Рухнувшие плиты демонтируют, подъездную площадку разровняют, берег укрепят и понтонный мост вновь соединят с дорогой.

На месте ЧП уже работает спецтехника. Фото администрации ВО.

А в следующем году здесь начнут строить новый мост. Уже почти готова проектная документация.