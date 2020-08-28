Лучшим игроком Ротора в матче со Спартаком стал грузинский легионер

Зурико Давиташвили в контратаках заставлял понервничать капитана Спартака Георгия Джикия. Фото: СК "Ротор".

В волгоградском «Роторе» подвели итоги голосования болельщиков за звание лучшего игрока команды в матче со «Спартаком». Им стал грузинский полузащитник Зурико Давиташвили. За него на страницах клуба в социальных сетях проголосовали 67% поклонников сине-голубых. Победа за явным преимуществом, чего нельзя сказать о всей команде во встрече со «Спартаком». Напомним, «Ротор» в 5-м туре Российской премьер-лиги проиграл со счетом 0:1.

Зурико Давиташвили в составе волгоградцев был одним из самых активных и имел 2 отличных шанса забить голы. Но грузинский футболист не смог переиграть вратаря красно-белых после сольного прохода от своей штрафной. А уже в добавленное время Давиташвили со штрафного удара угодил мячом в перекладину ворот соперников.

Второе и третье места в голосовании болельщиков заняли частые участники подобных опросов. Защитник Данил Степанов набрал 21% голосов. В активе его коллеги по оборонительному амплуа Седрика Гогуа 6%.