Главу Михайловки обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями

Сергей Фомин. Фото: администрация городского округа город Михайловка

2 дня назад на главу Михайловки Сергея Фомина было заведено уголовное дело. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие обратилось в суд с ходатайством в отношении мэра о запрете ряда действий. Защита Сергея Фомина не видела оснований для избрания меры пресечения. А сам мэр не возражал против нее.

В итоге суд Центрального района удовлетворил ходатайство следователя СКР по Волгоградской области. Сергею Фомину запрещено до 28 октября 2020 года выполнять ряд действий. Глава Михайловки не может покидать место проживания с десяти часов вечера до шести утра и приближаться на близкое расстояние, а именно менее 30 метров, к зданию администрации городского округа. Ему запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, получать и отправлять письма, пользоваться средствами связи и интернетом. Обвиненный мэр может звонить только по телефонам экстренных служб, контролирующего органа, следователя и защитника.

Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, постановление в законную силу не вступило, оно может быть обжаловано. Отметим, что еще весной была информация о задержании Сергея Фомина сотрудниками ФСБ, но подтверждения она не получила.