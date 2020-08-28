География коронавируса: Калачевский район обогнал Волгоград

Прирос в Калачевском районе идет за счет зараженных в местном психинтернате. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 28 августа, Волгоград впервые за последние месяцы отошел на второй план по числу нововыявленных коронавирусных больных. Областной центр опередил Калачевский район – 20 новых случаев против 19-ти в Волгограде. Впрочем, ожидаемо, ведь в Пятиморском психоневрологическом интернате случилась большая вспышка COVID-19. Кто-то занес вирус в закрытое учреждение и на сегодняшний день там диагноз подтвердили уже у 49-ти человек, в том числе и среди пациентов и среди персонала. Этот ПНИ стал третьим, куда попал коронавирус. В конце мая вспышка коронавируса произошла в Жирновском интернате, а в июне в Урюпинском. Что удивительно, именно эти районы и сегодня оказались в антилидерах. В Жирновском районе за последние сутки прирост составил 10 ковидных пациентов, в Урюпинском – плюс 12.

В «пятерку» антилидеров также попал сегодня Новониколаевский район: там плюс 9 новых пациентов с COVID-19. Семь случаев заражения зафиксировали в Камышинском районе, по пять – в Светлоярском и Котовском.

Также в сегодняшнюю географию ковида попали Среднеахтубинский, Городищенский, Серафимовичский, Кумылженский, Новоаннинский и Нехаевский районы – в каждом по три новых ковидных больных. Два подтвержденных диагноза – у жителей города Михайловки.

Сегодня в карту коронавируса попали 14 районов Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волжский, на удивление, сегодня в эту статистику не попал.

Продолжают в регионе выявлять и детей с COVID-19. Среди новых пациентов 2 ребенка в возрасте от 1 до 6 лет и два подростка, которые, между прочим, 1 сентября должны были идти в школу.