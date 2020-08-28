Пять лет колонии и полумиллионный штраф: в Волжском вынесли приговор организаторам игорного бизнеса

В Волжском на скамье подсудимых оказались сразу пятеро «бизнесменов». Это товарищи решили заработать на игроманах и автоматах. Правда, их бизнес просуществовал недолго – всего пару месяцев, ровно до того момента, пока их не накрыли сотрудники регионального УФСБ. Сегодня организаторов отправили за решетку.

Как установили следователи СУ СК по региону, идея развернуть в Волжском игорный бизнес пришла двум приятелям летом 2018-го. Они по подложным документам купили 10 аппаратов, сняли нежилое помещение, наняли трех администраторов, которые следили непосредственно за игорным процессом, и стали завлекать игроманов. О своем игорном заведении сообщали клиентам через СМС.

- Кроме того, один из организаторов купил четыре компьютера, поставил их в торговых павильонах и также стал использовать для игорных дел, - рассказывают в региональном СУ СК.

Задержали их в марте 2019-го. Сегодня, 28 августа, суд огласил приговор.

- Организатору дали 2 года и 10 месяцев колонии общего режима и назначили штраф в размере 300 тысяч рублей. Его подельник получил 2,1 года колонии и 250 тысяч штрафа. Три администратора отделались условными сроками – по два года каждому. Также они заплатят штраф в размере 120 тысяч рублей, - сообщают следователи.