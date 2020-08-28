В музее «Память» покажут переговоры о капитуляции немцев в Сталинграде

Музей "Память" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Январь 1943 года. Советские войска практически разгромили немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. Врагу сопротивляться бессмысленно, хотя из Берлина приказов о сдаче не приходит. Музей «Память» показывает важнейшие моменты битвы на Волге, когда решалась ее судьба. Именно на месте музея 31 января 1943 года был пленен генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюса. Этому событию свидетельствуют экспозиции музея, представленные, в том числе, в современных форматах.

Сейчас в «Памяти» готовится к открытию интерактивная экспозиция, которая воссоздает переговоры о капитуляции южной группировки немецких войск. Этот момент как раз и состоялся 31 января 43-го в подвале центрального универмага. В выставке представлены фигуры из латекса участников переговоров советских и немецких солдат и офицеров. Их подготовили художники-дизайнеры из Новосибирска, консультируясь с сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва». У фигур полное портретное сходство с теми, кто был в подвале универмага больше 77-ми лет назад.

Интерактивная экспозиция подготовлена в рамках третьего этапа проекта «Пароль Победы – Сталинград», которая реализуется Дзержинской районной ветеранской организацией при поддержке фонда Президентских грантов. Открытие выставки состоится 31 августа в 14.00 в прямом эфире на странице музея-панорамы в Инстаграм.