На восток Волгоградской области идут дожди с грозой и градом

Осень все ближе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Осень все ближе подкрадывается к Волгоградской области, и, чтобы напомнить волгоградцам о своих капризах, погода решила преподнести в последние дни лета неприятный сюрприз в виде грозы с ветром и градом. Все это, если верить синоптикам волгоградского Гидрометцентра, обрушится на регион уже сегодня вечером, 28 августа. В ГУ МЧС по региону разослали предупреждения о грядущей непогоде.

- Вечером в восточных районах Волгоградской области пройдут небольшие дожди. А кое-где и большие: с грозой и порывами ветра до 15-18 метров в секунду. В отдельных районах – ливни и даже град, - прогнозируют в волгоградском ЦГМС.

Там, где будет бушевать непогода, сразу и похолодает: столбик термометра ночью (с 28 на 29 августа) опустится до +15...+20 градусов, местами на севере Волгоградской области и того ниже – До плюс 10...13 градусов. В Волгограде тоже станет прохладнее этой ночью – температура ожидается в пределах +15...+17º. Но днем солнышко еще припекает Волгоградскую область и столбик термометра поднимется до 24...+29 градусов.

При этом в большинстве районов области осадков не предвидится и сохранится чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса.