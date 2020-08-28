В волгоградском парке «Долина» делают пешеходные дорожки

Фото администрации Волгограда.

Уже совсем скоро в новом микрорайоне «Родниковая долина» будет свой красивый современный парк. Сегодня специалисты уже провели вертикальную планировку территории, подготовили щебеночное основание под детские игровые площадки, сейчас там монтируют поливочный водовод и протягивают кабели электроосвещения для установки 30 фонарей. Еще одна бригада укладывает пешеходные дорожки.

- Рабочие уже установили бордюры и уложили брусчатку на дорожки на площади порядка 600 квадратных метров. Всего здесь будет уложено 2800 квадратных метров тротуаров, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

А осенью в этом парке высадят саженцы лиственных и хвойных пород деревьев, а на территории уложат газон.

Отвели в парке и место для спортплощадки, будет даже спецплощадка для выгула собак.

Напомним, парк создают в рамках муниципально-частного партнерства. В этом году будет сдана его первая очередь. Общая площадь парка в итоге составит свыше 3,5 гектаров.