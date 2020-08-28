Искали всю ночь: под Волгоградом пятилетний мальчик сбежал в лес от бабушки

Ребенок умудрился уйти от дома за пять километров - к пруду. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вчера вечером, 27 августа, в полицию позвонила 63-летняя жительница села Липовка Ольховского района Волгоградской области. Бабушка в слезах рассказала, что от нее сбежал пятилетний внук, который находился у нее в гостях. Мальчишка поначалу баловался и прятался от бабули во дворе дома. Женщина какое-то время держала его в поле зрения, а потом ребенок как в воду канул. На зов бабушки мальчик так и не откликнулся. Пенсионерка заглянула во все сараи, оббежала всю округу, но так и не нашла сорванца. Когда часы пробили 9 вечера, она позвонила в полицию.

- На поиски малыша тут же подняли весь личный состав ольховской полиции. На место ЧП прибыл и кинолог со служебной собакой, а также казаки и представители администрации. На поиски вышли и жители села. Несколько часов осматривали все заброшенные дома и строения, заглянули во все колодцы и заросли камыша, прочесали берег водоема. И только ближе к полуночи ребенка нашли, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Этот сорванец ушел от дома на пять километров и добрался до пруда. Устал и лег спать в стог сена, который нашел на берегу. Там, мирно спящим, его и нашли.

- Никаких противоправных действий в отношении мальчика совершено не было. Он жив и здоров. Ребенка вернули бабушке и провели с ней профилактическую беседу, - уточняют в региональном Главке.