Новоселы въехали в элитный долгострой в центре Волгограда

Жильцы скоро отпразднуют новоселье. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Длительные годы неравных ожиданий позади. В Волгограде сдали квартиры в многоэтажном доме на улице Чукова, 51. Строительство здания рядом с музеем-панорамой началось еще в 2004 году. Заказчиком и инициатором стройки было региональное Управление ФСИН, которое заключило договор с инвестором. Им выступил ООО «Союзмаш». Но у ведомства, которому в доме нужно было только 7 квартир из 72-х, и компании-инвестора средств на полное строительство дома не оказалось. Было решено привлечь дольщиков. Свои деньги вложили 59 человек. Но это не помогло. Дом планировали ввести в эксплуатацию в 2007 году. Но сроки переносились, а в 2010 году стройка заморозилась.

Дольщики, которые вложили не малые деньги в покупку квартир, ходили и по судам, обращались к властям. Дело с мертвой точки сдвинулось только в прошлом году. Объект с выездным совещанием посетил губернатор Андрей Бочаров. Были найдены новые инвестор «Промсвязьбанк» и застройщик «Метео-Комфорт+».

Меньше чем за год все работы в 22-этажном здании были завершены. Дольщики наконец-то смогут въехать в свои квартиры. Жилье в этом доме не дешевое, все-таки центр города, берег Волги. Планируется, что рядом с высоткой будет проведено благоустройство прилегающей территории. По крайней мере, год назад дольщикам это обещали.