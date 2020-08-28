Вши стали реже беспокоить волгоградцев

В этом году случаев заболевания педикулезом почти в 2 раза меньше, чем год назад Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Если коронавирус в Волгоградской области не снижает прирост новых случаев заболевания, то другой недуг убавил темп распространения. В регионе стали реже болеть педикулезом. В 2020 году пациентов с таким диагнозом было зафиксировано 494, рассказали «КП-Волгоград» в Управлении Роспотребнадзора. Для сравнения за аналогичный период – 7 месяцев – 2019 года педикулезом заразились 765 человек. Практически в 2 раза больше.

Педикулез возникает от укусов вшей, которые передаются от человека к человеку при тесном контакте и через личные вещи. В первую очередь заболевание распространяется на детей. В этом году заболели 430 несовершеннолетних, взрослых только 64. Потому что вши могут быть даже в детских игрушках. Специалисты отмечают, что паразиты активно мигрируют, когда у человека повышается температура тела от заболевания, физической нагрузки или перегрева в жару. Всего существуют три вида вшей: платяные, головные и лобковые.

Как защитить себя и ребенка от педикулеза? Соблюдать правила личной гигиены: регулярно мыться, стирать одежду и постельное белье, проводить уборку дома.