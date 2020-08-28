В Волгоградской области директор спортшколы и физрук воровали деньги у государства

Они должны были прививать у юных спортсменов любовь к здоровому образу жизни, но вместо нарушили закон. В Волгоградской области директор Детско-юношеской спортивной школы и учитель физкультуры районной средней школы были признанны виновными в совершении преступлений. Сотрудники регионального Следственного комитета России доказали, что они в сговоре занялись мошенничеством и служебным залогом.

С осени 2017 года директор спортшколы подписывал с учителем физкультуры фиктивные трудовые договоры. Согласно заключенным документам преподаватель из общеобразовательного учреждения был принят в ДЮСШ на должность тренера. Руководитель указывал своим подчиненным, которые не были в курсе мошеннической схемы, вносить в табель учета рабочего времени сведений об отработанных тренером часах. Но учитель в спортшколе даже не появлялся. А преподавателю начислялась зарплата. Но он брал себе не всю сумму, а делился частью с директором ДЮСШ. Но дележ незаконно получаемых денег раскрылся. «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета России, в результате преступных действий бюджету района Волгоградской области был причинен ущерб в 235 тысяч рублей.

Суд вынес приговор участникам преступления. Директор школы в наказание получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штраф в 30 тысяч рублей. Также руководитель не может занимать определенные должности сроком на 2 года. Учитель физкультуры оштрафован на 25 тысяч рублей.