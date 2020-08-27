В период пандемии Елена Исинбаева угодила на больничную койку

Фото с личной странички Исинбаевой в инстаграме.

«Чувствую скоро палате кранты. Мне определенно пора хотя бы встать на ноги», - умудряется шутить Елена Исинбаева, приподнимаясь на руках на больничной койке. Видео из палаты не на шутку встревожило подписчиков спортсменки. «Что случилось, Леночка?», «Как же так» - распереживались подписчики олимпийской чемпионки. В период пандемии больничная койка у всех вызывает страх. Ее завалили расспросами. Спустя сутки Елена поспешила успокоить своих поклонников.

«У меня все хорошо, сейчас в больнице. Была маленькая проблемка, которую виртуозные врачи быстренько решили. Повода для переживаний нет. На следующей неделе уже выписываюсь», - написала спортсменка в своем инстаграме.

И твердо пообещала, что к фестивалю («Каждый ребёнок достоин пьедестала!», который проводит благотворительный фонд Елены Исинбаевой») она будет на 100% готова.

«Я хоть и робот, конечно, но и у них случаются поломки», - отшучивается чемпионка.